В Орловской области стартовала декларационная кампания

Представить декларацию о доходах необходимо до 2 мая 2024 года.

Детали новой декларационной кампании опубликованы на сайте Федеральной налоговой службы. Сообщается, что отчитаться о своих доходах за 2023 год жители Орловской области могут в налоговой инспекции, в МФЦ или в режиме онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика». Сделать это необходимо, если гражданин в 2023 году продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения. Декларировать также нужно дорогие подарки, полученные не от близких родственников, небольшие выигрыши в лотерею, доходы от сдачи имущества в аренду и доходы от зарубежных источников.

«Также сдать декларацию о доходах должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, – уточнили в налоговой службе. – Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2024 года. При получении дохода, при выплате которого налоговый агент не удержал НДФЛ, задекларировать такой доход и уплатить с него НДФЛ необходимо только в случае, если налоговый агент не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе о сумме неудержанного НДФЛ)».

Если налоговый агент выполнил эту обязанность, налоговики сами направят уведомление, на основании которого и надо будет уплатить НДФЛ. Сделать это нужно будет не позднее 2 декабря 2024 года. В налоговой службе напоминают о том, что за нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени. Добавим, что предельный срок подачи декларации – 2 мая 2024 года. Однако он не распространяется на получение налоговых вычетов, за которыми можно обратиться в течение года.

«Также граждане могут получить инвестиционные и имущественные налоговые вычеты в сумме фактических расходов на приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по ипотеке, право на которые возникло у них с 1 января 2020 года, в сокращенные сроки без направления в налоговые органы декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов, – поясняют в налоговой службе. – Кроме того, по расходам, понесенным с 1 января 2024 года, граждане смогут также получать в упрощенном порядке наиболее востребованные социальные вычеты НДФЛ (за лечение, физкультурные услуги, обучение, страхование жизни и другие)».

ИА «Орелград»