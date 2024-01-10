Орловцы узнали расписание ЕГЭ

Экзамен пройдёт с марта по сентябрь.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в 2024 году Единый государственный экзамен в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период – с 23 мая по 1 июля, а в дополнительный период – с 4 по 23 сентября. Расписание было утверждено совместными приказами Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

«Откроют основной период ЕГЭ 23 мая экзамены по географии, литературе и химии, – уточнили в Орловском центре. – Традиционно для проведения ЕГЭ по информатике и ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») единым расписанием предусмотрено по два дня: раздел «Говорение» пройдет 17 и 18 июня, информатика – 7 и 8 июня. Это связано с тем, что задания по этим предметам выполняются на компьютерах».

В учреждении также уточнили, что экзамены по обязательным предметам установлены в едином расписании одними из первых: ЕГЭ по русскому языку в 2024 году пройдет 28 мая, а ЕГЭ по математике базового и профильного уровней – 31 мая. Сделано это для своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образовании. Что касается основного государственного экзамена (ОГЭ), то и эти экзамены пройдут по единому расписанию. Оно предусматривает проведение досрочного, основного и дополнительного периодов.

«Согласно приказу, досрочный период ОГЭ пройдет с 23 апреля по 18 мая 2024 года для выпускников, которые не смогут принять участие в экзаменах в основной период, основной период – с 21 мая по 2 июля 2024 года, – перечисляет Орловский региональный центр оценки качества образования. – Начинается основной период 21 мая 2024 года с экзаменов по иностранным языкам (Говорение), а 22 мая 2024 года девятиклассники будут сдавать письменную часть экзамена по иностранным языкам. Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников пройдут соответственно 3 и 6 июня 2024 года».

Для сдачи предметов по выбору, кроме литературы, истории и информатики, расписанием предусмотрено по два дня. ОГЭ по информатике пройдет в три календарных дня. А с 3 по 24 сентября пройдет дополнительный период госэкзаменов для выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию в основной период. Добавим, что министерский приказ документ также регламентирует продолжительность проведения единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по каждому учебному предмету. Кроме того, утверждены требования к использованию средств обучения и воспитания при их проведении в 2024 году.

ИА «Орелград»