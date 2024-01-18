Дата приёма пациентов в ММЦ не определена

Когда в орловском «Титанике» закипит медицинская деятельность – загадка.

Вопрос подняли на заседании профильного комитета облсовета 18 января.

«Когда примете первых пациентов?» – поинтересовался первый заместитель спикера облсовета Михаил Вдовин.

Исполняющий обязанности руководителя департамента здравоохранения Орловской области Владимир Николаев сообщил – в планах 2025 год.

«Месяц? День?» – настаивал Вдовин.

«Вопрос задаете, на который не могу дать ответ», – сказал Николаев.

Председатель комитета Иван Дынкович прервал дискуссию. «15 лет строим. Я думаю, будет достроен», – предположил депутат.

До этого обсуждения о ходе работ докладывал член правительства Орловской области Алексей Субботин. По его словам, все работы проводятся в соответствии с графиком. На объекте ежедневно трудятся около 150 человек.

ИА «Орелград»