В Орловском психдиспансере течет крыша

Звучит двусмысленно, признал главврач Олег Силаев.

На профильном комитете облсовета обсудили состояние здания, расположенного на пересечении переулка Соляного и улицы Карачевской. Там необходим ремонт крыши.

Здание является памятником. Это дом купца Михаила Дмитриевича Суханова. Позже в здании располагался филиал детской поликлиники. Сейчас там работает Орловский психоневрологический диспансер.

Только на проектно-сметную документацию на реставрацию необходимо полмиллиона. Сами работы предположительно обойдутся в 9 – 10 млн рублей. Возможно ли как-то упростить порядок снятия памятников с учета? Такой вопрос задал депутатам главврач БУЗ ОПНД Олег Силаев. «Там от дома купца три стены осталось», – оценил он.

Первый заместитель спикера облсовета Михаил Вдовин указал, что про таком упрощении в стране снесут половину памятников, после чего застроят освобожденные участки.

«Вы ступаете на тонкий лед, – предупредил главврача председатель комитета Иван Дынкович. – Здесь нет активистов. За кирпич стоят насмерть, а тут три стены».

Исполняющий обязанности руководителя департамента здравоохранения Владимир Николаев отметил, что есть одна надежда на ремонт – модернизация психиатрической службы, которая планируется федеральным центром. Как сообщил чиновник, Орловская область уже заявила свои потребности.

ИА «Орелград»