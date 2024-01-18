В Орле возбуждено дело о неуплате налогов на 48 миллионов

Подозреваемый – экс-гендиректор коммерческой организации.

Подробности рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области.

Дело возбудил СК на основании информации, полученной из Управлений МВД и ФНС по нашему региону. Известно, что ООО, которое возглавлял орловец, занималось строительной деятельностью. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Предварительно установлено, что в период с 2018-го по 2020-й годы в компании была создана схема искусственного документооборота. В итоге подозреваемому удалось уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации на общую сумму около 48 миллионов рублей.

В частности, для этого в состав расходов по налогу на прибыль были включены затраты по операциям на 20 формально существующих организаций. Они не занимались хозяйственной деятельностью и входили в цепочку недобросовестных фирм. Счета организаций использовались для ухода от налогообложения.

В настоящее время в рамках возбуждённого дела проводятся необходимые следственные действия.

ИА «Орелград»