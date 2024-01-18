Орловский суд оштрафовал нижегородскую компанию на полмиллиона

Причиной стало незаконное вознаграждение.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, дело рассматривали в мировом суде.

Проверка надзорного ведомства установила, что правонарушение в период с июля по сентябрь 2017-го года допустил руководитель ООО «Нижегородская металлургическая компания». Он, действуя в интересах своего юрлица, передал около 190 тысяч рублей инженеру одной из коммерческих организаций города Ливны. Это являлось платой за содействие в заключении договора.

В итоге прокуратура возбудила административное дело по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица». По результатам его рассмотрения мировой судья оштрафовал компанию из Нижнего Новгорода на 500 тысяч рублей.

«Постановление суда вступило в законную силу, административный штраф оплачен», – уточнили в прокуратуре.

Кроме того, ранее Ливенский районный суд вынес приговор инженеру, получившему вознаграждение. Его признали виновным в коммерческом подкупе и дали 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Также с орловца взыскали незаконно полученные денежные средства.

ИА «Орелград»