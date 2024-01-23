Заказчик признал проблемы в отремонтированной поликлинике Кромской ЦРБ

Объект только приняли, а здесь уже мокнут фасады и течет вентиляция.

О проблемах учреждения на заседании профильного комитета облсовета 22 января рассказал депутат Виталий Рыбаков. По словам заместителя руководителя Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Евгения Литвякова, все строительно-монтажные работы завершены.

Виталий Рыбаков отметил, что к объекту есть целый ряд претензий. «Все фасады замокли. Там затекания идут в теплоизоляцию, выход из вентиляции не заделан кожухами», – заявил он. Также, по словам Рыбакова, молниеотвод сделан кое-как, из вентиляции капает вода, а крыша покрывается инеем. При этом на ремонт потратили 74 миллиона рублей.

Евгений Литвяков продолжил настаивать, что работы выполнены в полном объёме в соответствии с проектно-сметной документацией. «В процессе эксплуатации если будут проблемные моменты, это будет переделано», – уточнил чиновник.

Первый заместитель руководителя КУ ОО «Орелгосзаказчик» Дмитрий Штыков пояснил, что фактически поликлиника была готова в октябре. В конце декабря 2023 года её сдали и официально.

По его мнению, подрядчик «Полимарк» никуда не пропадает. Поход на крышу – запланируют, выявленные проблемы – заактируют, пообещал замруководителя «Орелгосзаказчика». Если подрядчик не справится с устранением, есть банковская гарантия – 10% от стоимости контракта.

ИА «Орелград»