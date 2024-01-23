Во Мценске закрылся единственный кинотеатр

Причиной стали долги.

Заведение под названием «Облака» прекратило работать накануне. Об этом сообщается в официальной группе кинотеатра.

Автор сообщения утверждает, что «Облака» прекратили работу по решению администрации местного ДК, где размещался кинотеатр, и городского руководства. Однако это опровергается комментариями, оставленными под постом.

Так, сообщение прокомментировали с официального аккаунта «Мценского дворца культуры». В ДК указали, что «Облака» арендовали помещение с 2013-го года. Кинотеатр задолжал дворцу около полутора миллионов рублей – как за саму аренду, так и за оплату коммунальных платежей.

Как утверждают представители ДК, они вели переговоры с руководством «Облаков», а также заключили мировое соглашение, в рамках которого долг был реструктуризирован. Но все эти меры не помогли исправить ситуацию. «Выручка от прокатов кинофильмов в период новогодних и рождественских праздников с лихвой покрыла бы задолженность, но руководство кинотеатра этого не сделало», – заявили в администрации «Мценского дворца культуры».

Также арендодатели уточнили, что готовы сдавать площади кинотеатру и в дальнейшем, но только в случае, если долг будет погашен. «Бюджетное учреждение не имеет права нести бремя расходов за сторонние организации», – добавили в ДК.

Представители «Дворца культуры» заявили, что будут взыскивать долг в судебном порядке.

Кроме того, в городе попытаются организовать новые кинопоказы. Соответствующий аукцион уже проводился – в текущем месяце. Правда, ни одной заявки не поступило. Однако эта работа продолжится.

ИА «Орелград»