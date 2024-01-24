Администрацию Орла заставили отремонтировать дорогу

Она находится в Железнодорожном районе.

Местная прокуратура установила, что дорожном покрытии имеются многочисленные выбоины, что не отвечает требованиям безопасности дорожного движения. Был подан иск в суд. Его удовлетворили.

Суд обязал администрацию Орла выделить соответствующее финансирование, а «Спецавтобазу» провести работы по устранению дефектов. «Исполнение судебного акта находится на контроле», – добавили в прокуратуре Орловской области.

О какой именно дороге идёт речь – не совсем понятно. Прокуратура сообщает, что дефекты выявлены «на покрытии автомобильной дороги от переулка Южный до улицы Краснозоренская». Однако они расположены параллельно друг другу и не пересекаются. При этом между Южным и Краснозоренской расположено девять других улиц.

Ранее прокуратура утвердила обвинение по делу экс-главы аэроклуба орловской ДОСААФ.

ИА «Орелград»