ТТП толкают на захват рынка

Первый заместитель мэра Орла говорит пока о 50%.

Транспортное обслуживание в областной столице обсудили на заседании профильного комитета облсовета 23 января. По словам Вадима Ничипорова, из одной части города до другой можно добраться всего с одной пересадкой. Работают 17 частных перевозчиков и один муниципальный. Из проблем чиновник обозначил нехватку водительского состава, дефицит автобусов – у частников, трамваев и троллейбусов – у МУПа. Все в комплексе сказывается на соблюдении графиков. Выход Вадим Ничипоров видит в увеличении доли рынка муниципального предприятия. Оно начинает работать раньше всех и заканчивает позже всех. Сейчас у ТТП 36% рынка. Планируется рост до 50% и далее. Частные перевозчики зачастую отказываются от работы.

«Не такой он [бизнес] и рентабельный», – сказал Ничипоров.

Многие просто не в состоянии купить новую технику, а парк муниципального предприятия недавно пополнился за счет федеральных средств. Есть надежда и на программу развития электротранспорта. (Орел уже ищет 2,6 млрд рублей, чтобы обновить сети).

Председатель комитета облсовета по промышленности и ЖКХ Сергей Кутенев отметил: больше оборотов – больше убытков. Вадим Ничипоров пояснил, что своему предприятию город оказывает разного рода поддержки на 200 млн рублей в год.

«Дотировать частных перевозчиков мы не можем», – сказал Вадим Ничипоров.

Отметим, что за пару часов до этого о работе ТТП говорили на заседании профильного комитета горсовета Орла. Представители предприятия признали, что новые ЛиАЗы поспособствовали росту убытков. Общая кредиторка около 150 млн рублей. Долги по лизинговым платежам за автобусы, тепло, газомоторное топливо, налогам …

ИА “Орелград”