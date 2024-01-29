Орловский бизнес крупно задолжал банкам

Около двух процентов задолженности оказались просроченными обязательствами.

По данным Орелстата, задолженность организаций Орловской области по полученным кредитам банков и займам на конец октября 2023 года составила 130 миллиардов рублей. Просроченные обязательства статистики оценивают в 2,5 миллиарда рублей, что составляет 1,9 процента от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам. Для сравнения, по состоянию на конец октября 2022 года она составляла 2,5 процента от общего долга, на конец сентября 2023 года – 1,9 процента.

Непосредственно в октябре 2023 года сумма выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям кредитов составила 14,693 миллиарда рублей. Для сравнения, в октябре 2022 года орловский бизнес позаимствовал у банков 6,767 миллиарда рублей, то есть объем кредитования по сравнению с показателем аналогичного месяца предыдущего года вырос более чем в 2 раза. Впрочем, динамика роста кредитования наблюдается и в отношении простых граждан.

Так, по оценкам статистиков, население Орловской области в октябре 2023 года позаимствовав в банках 9,547 миллиарда рублей, что в 1,5 раза превысило показатель октября 2022 года, когда банки и другие кредитные организации прокредитовали орловцев «всего» на 6,333 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный кредитный портфель в октябре прошлого года в Орловской области составил 24,24 миллиарда рублей, или 185 процентов по сравнению с показателем октября 2022 года.

Добавим, что дебиторская задолженность перед предприятиями и организациями Орловской области на начало ноября 2023 года, по оперативным данным Орелстата, составила 96,2 миллиарда рублей, из нее просроченная – 1,4 миллиарда рублей, или 1,5 процента от общего объема дебиторской задолженности. Годом ранее просроченные обязательства составляли 2,5 процента, то есть платежная дисциплина в сфере погашения дебиторской задолженности в регионе улучшилась.

ИА «Орелград»