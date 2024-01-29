Ветеран из Орла обратился к Бастрыкину

29.1.2024 | 9:26 Важное, Закон и порядок, Новости, Общество

Орловец сообщил о жилищных проблемах.

Фото: vk.com/sledcomru

Председатель Следственного комитета России поручил провести проверку по поступившему обращению. Об этом сообщили в Информационном центре СК.

Орловец проживает в областном центре. Он является ветераном боевых действий. Мужчина рассказал, что с 2016-го года стоит на учёте как гражданин, который нуждается в земельном участке для индивидуального жилищного строительства.

Однако по сей день его права остаются нереализованными. Орловец не раз обращался в различные инстанции, но не получил реального результата.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Орловской области Петру Юдину провести процессуальную проверку. Юдин должен будет доложить о ней дважды – сначала об установленных первоначальных обстоятельствах, затем о результатах проверочного мероприятия.

«Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – подчеркнули в СК.

Ранее Бастрыкин обратил внимание на инцидент в орловском автобусе.

ИА «Орелград»


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