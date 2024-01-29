Ветеран из Орла обратился к Бастрыкину

Орловец сообщил о жилищных проблемах.
Председатель Следственного комитета России поручил провести проверку по поступившему обращению. Об этом сообщили в Информационном центре СК.
Орловец проживает в областном центре. Он является ветераном боевых действий. Мужчина рассказал, что с 2016-го года стоит на учёте как гражданин, который нуждается в земельном участке для индивидуального жилищного строительства.
Однако по сей день его права остаются нереализованными. Орловец не раз обращался в различные инстанции, но не получил реального результата.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Орловской области Петру Юдину провести процессуальную проверку. Юдин должен будет доложить о ней дважды – сначала об установленных первоначальных обстоятельствах, затем о результатах проверочного мероприятия.
«Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – подчеркнули в СК.
Ранее Бастрыкин обратил внимание на инцидент в орловском автобусе.
ИА «Орелград»