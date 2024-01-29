В Орле в онкодиспансере заработал новый аппарат брахитерапии

Его стоимость – около 60 миллионов рублей.

Новость сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Аппарат SagiNova закупили в рамках национального проекта «Здравоохранение» и программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Технику привезли в онкодиспансер в конце минувшего года. Несколько недель ушло на сборку и запуск.

Предыдущий аппарат брахитерапии, который использовало медучреждение, отработал свой срок и стал часто выходить из строя. Данную модель перестали выпускать шесть лет назад, поэтому её обслуживание и перезарядка стали слишком дорогими и сложными.

В новом аппарате используется закрытый радиоактивный источник Co-60. Из-за продолжительного периода полураспада он может работать без перезарядки до пяти лет.

Аппарат позволяет специалисту контролировать дозу облучения в режиме реального времени. Кроме того, источник располагается рядом с опухолью на минимальном расстоянии (до одного миллиметра). Это минимизирует побочную нагрузку на соседние, здоровые ткани и органы.

Брахитерапия применяется при опухолях шейки и тела матки. В среднем за год в онкодиспансере курс лечения на аппарате проходят около 100 пациенток.

ИА «Орелград»