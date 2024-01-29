Орловчанку крупно оштрафовали за мошенничество с выплатами

Женщина незаконно получала «чернобыльские».

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, в настоящее время гражданка проживает в областной столице. Ранее она была зарегистрирована в Верховском районе – в зоне, жителям которой полагаются выплаты и компенсации в связи с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС.

В 2017-м году женщина переехала, но не сообщила об этом в Социальный фонд России и продолжила получать социальную помощь от государства. Кроме того, она предоставила в подразделение СФР заведомо ложные сведения о месте жительства своих несовершеннолетних детей.

Таким образом гражданка, в период с августа 2017-го по октябрь 2022-го, незаконно получила около 420 тысяч рублей. В итоге нарушение вскрылось.

Верховский районный суд признал орловчанку виновной в мошенничестве и оштрафовал на 120 тысяч.

ИА «Орелград»