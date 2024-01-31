Орловца внесли в перечень экстремистов и террористов

31.1.2024 | 16:15 Закон и порядок, Новости, СВО

Его составляет и обновляет Росфинмониторинг.

Фото: ЦОС ФСБ России / ТАСС

В перечень внесли Рамиля Дамирова – главу орловского ООО «Юридическое бюро «Ваш Юристъ и Оценщикъ». Данный факт означает, в том числе, то, что на настоящий момент на счета орловца наложен арест.

Напомним, Дамирова задержали в Орле в июле минувшего года. По текущей версии, 39-летний житель областного центра переписывался с участниками экстремистского объединения и планировал вступить туда, чтобы участвовать в военном конфликте на стороне Украины.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Сейчас он находится в СИЗО. Пока что его арест продлён до 20 февраля текущего года.

ИА «Орелград»


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