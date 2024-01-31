Орловский суд вынес приговор виновнику ДТП с четырьмя погибшими

31.1.2024 | 16:34 Новости, Происшествия

Одним из них стал кондитер Алексей Левин.

Как сообщает прокуратура Орловской области, Мценский районный суд приговорил водителя, спровоцировавшего аварию, к четырём годам и трём месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также его на три года лишат возможности заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Именно на такой мере и настаивало гособвинение.

Авария произошла 24 марта минувшего года на трассе «Крым». Водитель грузовика превысил скорость и выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с внедорожником «Мицубиси Паджеро».

В ДТП погиб один из самых известных кондитеров нашей страны, сооснователь и совладелец сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин. Также авария унесла жизни его жены, брата и племянника.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»


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