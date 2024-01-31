Орловским работодателям дали новую льготу в связи с СВО

Они могут рассчитывать на отсрочку по арендной плате.

Это касается как аренды различного имущества, так и земельных участков. На льготу могут рассчитывать работодатели, чьи сотрудники являются участниками специальной военной операции (как мобилизованными, так и добровольцами).

Соответствующее постановление утвердил губернатор Андрей Клычков. Оно опубликовано на официальном портале Орловской области.

Льгота действует с 1 января текущего года. Отсрочка предоставляется на срок до трёх месяцев, не чаще двух раз в год.

При этом право на льготу будет зависеть ещё и от общей численности работников (и от количества подписавших контракт на участие в СВО). Необходимые нормативы следующие:

при общей численности работников от 1 до 50 человек – от 1 работника – участника СВО,

от 50 до 100 человек – не менее 2 работников – участников СВО,

от 101 до 200 человек – не менее 4 работников – участников СВО,

от 201 до 400 человек – не менее 8 работников – участников СВО,

свыше 400 человек – не менее 16 работников – участников СВО.

Кроме того, чтобы получить льготу, работодатель должен подтвердить, что ежемесячно оказывает материальную помощь всем своим сотрудникам, занятым в спецоперации.

ИА «Орелград»