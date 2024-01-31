Затянувшийся ремонт объезда Глазуновки обернулся штрафом

31.1.2024 | 14:26 Закон и порядок, Новости

Подрядчика привлекла к ответственности прокуратура.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в надзорном ведомстве, в районе проверяли исполнение законодательства при госзакупках. Оказалось, что дело обстоит не лучшим образом – подрядчик не выполняет сроки государственного контракта, заключённого в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Соглашение о ремонте межмуниципальной дороги «Объезд посёлка Глазуновка» заключили «Орёлгосзаказчик» и ООО «Дорстрой 57». Однако подрядчик не исполнил все задачи в положенный срок.

В итоге прокуратура возбудила административное дело. Суд рассмотрел его и оштрафовал компанию примерно на 390 тысяч рублей.

«В настоящее время работы по ремонту автомобильной дороги находятся в завершающей стадии», – отметили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что в Орле москвича оштрафовали за коммерческий подкуп.

ИА «Орелград»


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