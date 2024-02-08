Мэр Орла оказался аутсайдером по обращениям в соцсетях

В ТОП глав попали коллеги из Орловского округа, Мценска, Ливен.

Рейтинг продемонстрировали на совещании с главами муниципальных образований 8 февраля. За четвертый квартал 2023 года поступило «инцидентов» с личных аккаунтов Романа Жукова – 474, Николая Кочетаева – 165, Сергея Трубицина – 139.

«Что говорит о плотной коммуникации жителей», – прокомментировала руководитель ЦУР Орловской области Юлия Рудниченко.

Эксперт попросила обратить внимание на время ответа на сообщения – не более трех часов, качество ответов, которые должны содержать информацию о принимаемых мерах и сроках.

«Быть максимально информативными. Часто это снимает напряжение, позволяет установить диалог с жителями, успокоить, поддержать. ЦУР готов помочь с составлением ответов, формулировками. Единственная просьба – это желание взаимодействовать и открытость, – подчеркнула Юлия Рудниченко. – Рекомендуем главам муниципальных образований перенять опыт прямых эфиров у главы города Ливны».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подчеркнул, что есть разные форматы, которые позволяют более тесно устраивать работу с жителями.

«Если вы это не хотите делать, то все это три раза в неделю (в понедельник, среда, пятница) через меня идет. Я, конечно, понимаю, что можно посидеть вечером дома, а потом с утра получить поручение от администрации, от губернатора. Но мне кажется, что мы с вами сегодня находимся в несколько другом уровне развития, чтобы можно было работу эту выстроить гораздо проще, ближе к вам и понятно», – сказал Андрей Клычков.

ИА “Орелград”