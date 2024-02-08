Районы Орловской области «скрывают» госпаблики от ЦУРа

Не все поняли, как работать с населением в соцсетях.

В Орловской области зарегистрированы 1530 госпабликов с общим охватом 1,2 млн человек. Однако не все из них выполняют KPI [ключевые показатели эффективности] по количеству публикаций, уточнила руководитель ЦУР региона Юлия Рудниченко на совещании с главами муниципальных образований 8 февраля.

«В конце 2023 года с правительством Орловской области заключено соглашение о том, что Центр управления регионом может напрямую публиковать информацию, но доступа к 306 госпабликам у нас на сегодня нет, к сожалению», – проинформировала Юлия Рудниченко.

В основном это маленькие государственные паблики сельских поселений, сельсоветов, отделов администраций, муниципальных предприятий и управляющих компаний, учреждений культуры. В них, по мнению руководителя ЦУР, просто нет ответственных за публикации лиц, поэтому три поста в неделю не выходят.

«К сожалению, это не позволяет нам выйти в «зеленую зону». Мы просим провести инвентаризацию в подведомственных организациях».

Также руководителей районов убедительно попросили довести до администраторов пабликов информацию о необходимости активного сотрудничества с Центром управления регионом.

«Не игнорировать звонки специалистов с просьбами предоставить доступ к группам или восстановить работу в госпабликах. Не удалять публикации, созданные автопостингом», последнее в презентации выделено красным.

ИА “Орелград”