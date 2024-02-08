Орловская «Умка» довела подрядчика до полиции

Строительство детсада обернулось нарушениями.

Прокуратура проверила обстоятельства строительства детского сада №99 «Умка», расположенного на Ливенской улице Орла. Проверка проводилась по материалам городской Контрольно-счётной палаты.

Садик открылся в ноябре 2022-го года. Его в рамках нацпроекта «Демография» строило ООО «Авилон». «Мы очень старались, чтобы быстрее завершить это строительство», – заявила тогда гендиректор компании Вера Парфёненкова.

Возможно, именно эта спешка и привела к многочисленным нарушениям. Так, прокуратура выявила, что некоторые работы и некоторые материалы являются некачественными. Общая стоимость таких работ и материалов составила около 3 миллионов рублей.

Также заказчик работ не смог подтвердить качество скамеек, установленных в рамках исполнения контракта. Выявлены факты завышения цен при приобретении детского и постирочного оборудования, оборудования для пищеблока. Кроме того, при передаче садика в муниципальную казну была неверно определена стоимость отдельных объектов. В официальном акте приёма-передачи имущество, поступившее на баланс города, указано не в полном объеме.

В итоге прокуратура внесла мэру Орла представление об устранении нарушений законодательства. Кроме того, орган надзора направил материалы в отдел полиции для проведения процессуальной проверки и дальнейшей правовой оценки нарушений. Некоторые из материалов, связанные с бухгалтерским учётом, переданы в налоговую службу.

ИА «Орелград»