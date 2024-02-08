В 909 квартале Орла снова измерят температуру в квартирах

8.2.2024 | 17:01 ЖКХ, Новости

Обещают приехать в мороз.

ИА “Орелград”

Поручение губернатор Орловской области дал в ходе совещания с главами муниципальных образований 8 февраля. Андрей Клычков отметил, что теплоснабжение в 909 квартале – одна из ключевых проблем в Орле.

«Вместе с Жилиспекцией выезд на объект и по качеству теплоснабжения (как раз морозы по 20 градусов)».

«Да, конечно, сделаем», – отреагировал ио начальника департамента надзорной и контрольной деятельности Сергей Гнеушев.

Ранее, орловцы неоднократно жаловались, что проверяющие появляются только во время оттепели, когда на градуснике в помещении приемлемые цифры.

ИА “Орелград”


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