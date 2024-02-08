В больнице Боткина появилась новая современная медтехника

Аппарат УЗИ и флюроограф получило отделение лучевой диагностики.

Оборудование поступило в учреждение благодаря нацпроекту «Здравоохранение», а также программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом рассказали в профильном областном департаменте.

По мнению чиновников, новая система ультразвуковой диагностики «РуСкан 60» превосходит предшествующие модели, так как позволяет получать более качественное изображение. Причина тому – современная технология цифрового формирования луча. Набор датчиков позволяет проводить обследования брюшной полости, различных мелких органов, сердца и сосудов, а также костной и мышечной системы.

«Качество получаемых изображений совершенно нового, исключительно высокого уровня – даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном», – отмечают специалисты.

Флюорограф тоже является цифровым прибором и позволяет получать высококачественные изображения, причём прямо во время процесса обследования. Снимок может быть выведен на экран монитора, распечатан, передан по интернету, сохранён в соответствующей базе данных и так далее. Также врач может использовать программу, позволяющую улучшать качество изображения и чётко рассматривать любые детали.

«Новый аппарат – малодозный, а значит более безопасный для пациентов, так как позволяет уменьшить лучевую нагрузку во время исследования», – подчеркнули в депздраве.

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ИА «Орелград»