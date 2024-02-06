В Орле в больнице Боткина появилась техника для выхаживания новорожденных

6.2.2024 | 12:46 Медицина, Новости

Её приобрели за средства родовых сертификатов.

Фото: vk.com/bolnicabotkina

Как рассказали в пресс-службе медицинского учреждения, оборудование находится в отделении новорожденных. Это новый инкубатор и аппарат искусственной вентиляции лёгких.

Медицинский инкубатор интенсивной терапии помогает укрепить организм ребёнка и, в самые первые дни его жизни, сформировать резерв здоровья, необходимый для дальнейшего полноценного роста.

В свою очередь, искусственная вентиляция лёгких используется для жизнеобеспечения новорожденного в сложных случаях. Например, когда ребёнок находится в очень тяжёлом состоянии, или просто родился слишком недоношенным для самостоятельного дыхания.

Ранее стало известно, что в Орле в онкодиспансере заработал новый аппарат брахитерапии.

Фото: vk.com/bolnicabotkina

ИА «Орелград»


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