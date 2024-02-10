Областной закон об охоте изменят

Проект внесения поправок успешно прошел слушания в первом чтении.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в статью 6 Закона «Об отдельных правоотношениях в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Орловской области». Поправка вызвана необходимостью приведения норм законодательства Орловской области в соответствие с положениями федерального законодательства, которое было изменено в декабре 2023 года. Так, предусмотрено, что за гражданами, впервые претендующими на получение охотничьего билета, законодательно закрепляются обязанности по прохождению обучения требованиям охотминимума и проверки на знание требований охотминимума.

Последние включают в себя правила охоты, техники безопасности при осуществлении охоты и основы биологии диких животных. Также от граждан, желающих стать охотниками, необходимо предоставление выписки о результатах медицинского освидетельствования, предусмотренного статьей 6.1 Федерального закона «Об оружии». Такая справка должна доказать, что у претендента на охотничий билет нет медицинских противопоказаний к владению оружием. Однако эта обязанность не распространяется на физических лиц, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.

Здесь принимается во внимание сам факт прохождения таким людьми службы в соответствующих организациях, доказывающий, что они имеют определенный уровень специальной подготовки. Проведение проверки на знание требований охотминимума должно осуществляться органом исполнительной власти субъекта РФ. Такая поправка и вносится в областной закон – уполномоченный в сфере охоты орган получит новые функции. Кстати, формирование перечня вопросов для проверки на знание требований охотминимума остается на федеральном уровне.

«На основании вышеизложенного проектом закона за органом исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющим функции в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, закрепляется полномочие по проведению проверки знаний, входящих в охотминимум, и определению результатов такой проверки», – говорится в пояснительной записке к законопроекту. Напомним, что уполномоченным органом является управление экологического надзора и природопользования, входящее в структуру регионального департамента надзорной и контрольной деятельности.

Этот же орган будет выдавать разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации) на территории Орловской области (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения), а также вести реестр таких разрешений.

ИА «Орелград»