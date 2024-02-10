Мценскому архиву потребовалось расширение

Власти выделили дополнительное помещение в связи с наплывом документов.

В 2023 году архивному отделу администрации города Мценска было выделено дополнительное помещение под архивохранилище. Оно расположено на улице Гагарина, его площадь составляет 35,9 квадратных метров. Об этом сообщила в своем отчете мэрия Мценска, объяснившая указанное решение возросшим количеством принимаемых на хранение документов от ликвидированных организаций. Сейчас архивный отдел расположен в двух приспособленных для хранения документов зданиях: по улицам Гагарина и Дзержинского. Общая площадь помещений на улице Гагарина теперь составляет 219,64 квадратных метров, из них площадь архивохранилищ – 158,24 «квадратов».

Общая площадь помещений на улице Дзержинского составляет 146,25 квадратных метров, 113,25 из которых приходится непосредственно на архивохранилище. Таким образом, в целом местный архив располагает площадью 365,89 квадратных метров, в том числе площадью архивохранилищ – 271,49 квадратных метров. В мэрии отмечают, что для обеспечения сохранности документов организована бесперебойная работа охранной сигнализации архивохранилищ.

«Архивохранилища и рабочие комнаты оснащены порошковыми огнетушителями в количестве, отвечающем нормативным требованиям пожарной безопасности, – говорится в информации мэрии. – Архивохранилища оборудованы металлическими стеллажами, совокупная длина которых составляет 785,3 погонных метров. В них установлены двери-сейфы. Входы в подвальные помещения, расположенные под архивохранилищами оснащены металлическими дверями».

В мэрии добавили, что в муниципальном архиве проводится работа по внедрению централизованного государственного автоматизированного учета документов. В частности, на сегодняшний день в программный комплекс «Архивный фонд» введена информация по 484 фондам, 573 описям и 103 906 делам, что составляет 78 процентов от общего числа дел, находящихся на хранении.

ИА «Орелград»