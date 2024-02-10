В Орле почтили память командира отделения пожарно-спасательной части

10.2.2024 | 14:00 Новости, Общество

Прошло десять лет со дня трагической гибели Алексея Сопина.

Командир отделения 3 ПСЧ отдал свою жизнь, пытаясь потушить пожар на улице Германо в городе Орле 10 февраля 2014 года. В эту скорбную дату сотрудники МЧС в Орловской области проводят мероприятия в память о своем коллеге. Минутой молчания начинается смена караула в пожарно-спасательных частях региона. Также коллеги возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям Орловщины, мемориальной доске на улице Героев Пожарных и к мемориалу в 3 ПСЧ.

«Алексей Сопин навсегда останется в нашей памяти и сердцах», – подчеркивают в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИА “Орелград”


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