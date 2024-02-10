Очень длинный День молодого избирателя стартует на Орловщине

Программа мероприятий рассчитана на два месяца.

Избирательная комиссия Орловской области распорядилась о проведении Дня молодого избирателя в регионе в 2024 году. Также утверждена его программа. Впрочем, на самом деле День молодого избирателя одним днем не ограничится. Это будет цикл мероприятий, которые пройдут по всему региону в рамках программы повышения правовой культуры и электоральной активности молодежи. Основные цели – повышения уровня информированности молодых и будущих избирателей о выборах, а также формирование у молодежи гражданской ответственности и повышения интереса к избирательному процессу.

В план включены мероприятия, которые будут проведены в феврале и марте текущего года, по сути, День молодого избирателя уже стартовал. Отчитаться перед облизбиркомом об их выполнении территориальные избирательные комиссии должны до 15 апреля 2024 года. Затем уже сам облизбирком отчитается перед Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, на контроле которой находится выполнение таких мероприятий в регионах.

Программа Орловской области получилась очень насыщенной, в нее включено в общей сложности 120 мероприятий. Их реализацией избирательные комиссии займутся совместно с учреждениями образования и культуры. В частности, планом предусмотрено проведение ознакомительных экскурсий в участковые избирательные комиссии, в том числе в Дни открытых дверей. Также для молодых и будущих избирателей в течение двух месяцев будут проводиться викторины на избирательную тематику, круглые столы, квест-игры, тематические часы, деловые и правовые игры, творческие конкурсы, включая конкурсы рисунков, выборы президентов школ, правовой биатлон и многое другое.

В этом году на план проведения Дня молодого избирателя, который проводится ежегодно, повлияли выборы президента РФ, назначенные на 17 марта 2024 года. Они нашли отражение в программе. Например, в Орле пройдут заседание студенческого дискуссионного клуба «Право имею?!» и правовой турнир «Выбираем президента», в Ливенском районе – беседа на тему «Россия выбирает президента». Также в Ливнах планируют провести фотомарафон в социальной сети «ВКонтакте», посвященный голосованию на президентских выборах.

ИА «Орелград»