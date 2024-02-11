Две нарколаборатории ликвидировали под Орлом

О борьбе с незаконным оборотом наркотиков рассказало УМВД.

В Орловской области в 2023 году во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 490 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Также в минувшем году была пресечена деятельность двух нарколабораторий, из незаконного оборота было изъято 80 килограммов наркотических средств. Такие данные в своем итоговом докладе привел начальник регионального Управления МВД России Юрий Савенков.

«К уголовной ответственности привлечено 245 лиц, в том числе 37 иностранных граждан, – доложил он. – Выявлено 630 административных правонарушений, по которым наложены штрафы на общую сумму более 2 миллионов рублей. В Управление Роскомнадзора направлена информация для принятия решения о запрете доступа к 119 интернет-ресурсам, на которых размещена информация о способах, методах разработки и изготовления и использования наркотических средств, местах их приобретения».

В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности сотрудниками Управления по контролю за наркооборотом УМВД совместно с УФСБ к уголовной ответственности было привлечено 37 участников организованных преступных групп и восемь участников преступных сообществ. В марте и октябре 2023 года в Орловской области прошли два этапа антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», в ходе которой от граждан было получено 70 сообщений. В целом сотрудники полиции провели 215 проверок мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. В результате было выявлено 20 преступлений и 24 административных правонарушения, по итогам таких рейдов было изъято около 3,3 килограмма наркотических средств.

Что касается профилактики немедицинского потребления наркотических средств, то полиция совместно с представителями департаментов образования и здравоохранения, Орловского областного наркодиспансера, общественными и волонтерскими организациями провела за прошедший год 293 мероприятия, охвативших свыше 15,4 тысячи человек, в том числе 8,4 тысячи несовершеннолетних. В рамках акции «Автобус в будущее» сотрудниками УКОН совместно с сотрудниками других служб и ведомств, а также представителями духовенства провели 11 выездных профилактических мероприятий. В данном случае охват аудитории превысил 1300 человек, из которых около 1100 – несовершеннолетние.

ИА «Орелград»