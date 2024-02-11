Социальную ответственность агробизнеса оценят в Орловской области

Областные власти объявили о проведении ежегодного конкурса.

Департамент сельского хозяйства объявил о старте ежегодного областного конкурса «Социальная ответственность агробизнеса Орловской области». Он проводится в соответствии с постановлением правительства региона в целях поощрения и стимулирования аграриев, которые помимо сугубо коммерческой деятельности занимаются различными социальными проектами. Прием заявок продлится по 27 апреля 2024 года. Участниками могут стать представители агробизнеса, работающие на территории Орловской области.

Это могут быть поставщики ресурсов в сельскохозяйственное производство, производители и переработчики сельскохозяйственной продукции, организации, занимающиеся хранением и распределением произведенных продуктов, в том числе предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства.

Конкурс проводится по двум направлениям: «Социальный агросектор» (в номинациях «Крупный агробизнес», «Средний агробизнес» и «Малый агробизнес») и «Эффективное социальное партнерство». Распределение участников по номинациям будет осуществляться на основании данных об их годовой выручке. Например, к крупному агробизнесу отнесут участников с выручкой от 1 миллиарда рублей и более, к среднему – от 120 миллионов до 1 миллиарда рублей, к малому – до 120 миллионов рублей.

Расчет комплексных индексов социальной ответственности будет производиться отдельно для участников конкурса по каждой из номинаций в два этапа. Сумма социальной ответственности будет оцениваться в баллах в расчете на 1000 рублей выручки. Также будет учтено количество социальных мероприятий, которые провели или поддержали аграрии, и их уровень (мероприятие сельского, районного, городского, окружного или областного масштаба).

Победителями в каждой номинации будут признаны по три участника конкурса, набравшие наивысшее значение комплексного индекса социальной ответственности. В случае равенства значений комплексного индекса победителем признается участник с большим объемом внешней социальной ответственности. А в случае равенства и объема победителем станет тот, чья заявка поступила в департамент сельского хозяйства раньше, то есть по принципу очередности. Награждение победителей пройдет в торжественной обстановке не позднее 31 декабря, они получат благодарности губернатора.

ИА «Орелград»