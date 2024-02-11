Силовики изъяли у орловцев 15 единиц оружия

Оружие было изъято за нарушения правил его оборота.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области, всего за одну неделю сотрудники подразделений центра лицензионно-разрешительной работы проверили соблюдение установленных правил оборота оружия у 69 граждан и работников частных охранных организаций. В результате было выявлено 20 нарушений, подпадающих под действие административного кодекса. В ведомстве отметили, что пять нарушений были допущены представителями ЧОО. По итогам проверок силовики по различным причинам изъяли у нарушителей 15 единиц оружия.

К слову, контроль в этой сфере в преддверии выборов президента ужесточен. Так, с начала февраля росгвардейцы приступили к проверке оружейных магазинов и владельцев оружия, которые проживают по соседству с избирательными участками. Речь идет о внеплановых проверках владельцев гражданского оружия, юридических лиц, торгующих оружием, и комнат хранения оружия частных охранных организаций.

«В городе Орле зарегистрировано около 500 владельцев оружия и боеприпасов, проживающих вблизи от избирательных участков. В собственности у лиц данной категории находится порядка 1 тысячи единиц оружия, – уточнили в Управлении Росгвардии по Орловской области. – В ходе проверок росгвардейцы контролируют условия хранения оружия, наличие лицензий и разрешений, напоминают о необходимости бдительно соблюдать требования законодательства. Руководителям юридических лиц силовики рекомендуют ограничить оборот оружия и не допускать правонарушений».

Кстати, центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии оказывают жителям и организациям Орловской области 24 вида государственных услуг, причем большинство из доступно в электронном формате. Они выдаютразрешительные документы на приобретение, хранение, ношение и использование гражданского и служебного оружия, оформляют удостоверения частного охранника, лицензируют деятельность организаций по торговле оружием и патронами к нему, организаций по хранению оружия и частной охранной деятельности. Только за прошедшую неделю росгвардейцы приняли 242 обращения по вопросам оказания госуслуг, рассмотрели 223 ранее поданных заявления и выдали 169 лицензий и разрешений.

ИА «Орелград»