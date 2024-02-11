Министр Кравцов предложил провести день открытых дверей в школе на Зеленина

Министр просвещения России 10 февраля посетил крупнейшую в Орле школу № 53.

«Мы договорились сделать день открытых дверей, чтобы родители, чьи дети начнут учиться в школе с 1 сентября, могли познакомиться с учебным заведением», – цитирует Сергея Кравцова пресс-служба губернатора Орловской области.

«В данный момент работы по устранению замечаний приемочной комиссии практически выполнены, завершается установка функциональной мебели для учеников», – информируют читателей на Портале Орловской области.

Школа рассчитана на 1225 учащихся, включает 62 кабинета, три спортзала, помещения для хореографии и групп продленного дня, актовый зал, библиотеку. Штатная численность сотрудников составит примерно 80 человек. Школа будет работать в режиме «пятидневки» с 8 до 20 часов.

Родители учащихся готовились к открытию в 2023/2024 учебном году. Даже начали формироваться классы. Однако школу не открыли ни ко второй, ни к третьей четверти.

Контракт на строительство школы был заключен с ООО «Техспецкомплект» в январе 2021 года. Цена – 1,14 млрд рублей, указано в ГИС «Закупки». За годы строительства выявлено мошенничество, несколько раз пересматривалась стоимость работ, подрядчика требовали признать банкротом, были вопросы к качеству и внезапным изменениям проекта.

ИА “Орелград”