Александр Ревва побывал в Вятском Посаде

12.2.2024 | 11:38 Культура, Новости

Шоумен осмотрел орловский духовно-православный центр.

Фото: «Вятский Посад»

Экскурсию для артистов провел  Геннадий Цурков, руководитель проекта. О гостях и их впечатлениях 11 февраля рассказала группа «Вятский Посад».

Александр Ревва послушал историю создания центра. Гости также ознакомились с важными социальными проектами и мероприятиями, проводимыми в Вятском Посаде. Прогуливаясь по благоустроенной территории, Александр Ревва поделился своими впечатлениями, отметив необычайное чувство спокойствия и вдохновение от зимней красоты. Он пожелал центру успеха в реализации своих планов и дальнейшего развития.

ИА “Орелград”

 


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