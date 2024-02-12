Александр Ревва побывал в Вятском Посаде

Шоумен осмотрел орловский духовно-православный центр.

Экскурсию для артистов провел Геннадий Цурков, руководитель проекта. О гостях и их впечатлениях 11 февраля рассказала группа «Вятский Посад».

Александр Ревва послушал историю создания центра. Гости также ознакомились с важными социальными проектами и мероприятиями, проводимыми в Вятском Посаде. Прогуливаясь по благоустроенной территории, Александр Ревва поделился своими впечатлениями, отметив необычайное чувство спокойствия и вдохновение от зимней красоты. Он пожелал центру успеха в реализации своих планов и дальнейшего развития.

ИА “Орелград”