Клычков призвал переходить “от условных европейских ценностей к нормальной жизни”

Глава Орловской области нацелил чиновников на привлечение молодежи к труду.

Вопрос о безработице и одновременном дефиците кадров в регионе рассмотрели на заседании правительства области 12 февраля. По мнению губернатора Андрея Клычкова, мы сами вырастили поколение, которое сразу после завершения обучения в вузе требует сверхвысокую зарплату и побольше подчиненных. А начиналось все с дискуссий о том, можно ли детей заставлять вытирать доску в школе.

«Надо переходить от всех этих условных европейских ценностей к нормальной жизни, и детей потихонечку вовлекать в работу. Не будет тогда никаких вопросов у нас с образованием, с перспективой».

Глава региона отметил территории, которые активно привлекают молодежь к работе, но есть и обратные примеры.

«Опять дискуссия: что первые яйцо или курица? У нас не создано рабочих мест, соответственно, детям некуда идти. У нас дети не организованы, соответственно, не создано рабочих мест. Это комплексная задача. Когда мы понимаем, что район эту работу организует, тогда и места появляются».

Основная сфера деятельности для подростков – наведение порядка на общественных территориях, озеленение, благоустройство. Это в обязательном порядке нужно реализовать во всех районах, подчеркнул губернатор.

«Кто не хочет, пожалуйста, не работайте. Но я уверен, что 99% будет желать заниматься этой работой, родители будут ее поддерживать. Дети будут получать небольшие, но деньги, и плюс – вовлекаться в труд».

Направление поручено развивать департаментам соцзащиты, образования и внутренней политики. Они должны организвать «тройственный союз», подчеркнул глава региона.

В 2023 году в Орловской области в свободное от учебы время работали 2,1 тысячи орловцев в возрасте от 14 до 18 лет.

ИА “Орелград”