Орловские дороги обследовали инструментально

Инструментальное обследование автомобильных дорог провели сотрудники Госавтоинспекции.

В Орловской области на территории сразу нескольких муниципальных районов сотрудники Госавтоинспекции провели инструментальное обследование автомобильных дорог на территории обслуживания. Как следует из информации регионального Управления ГИБДД, одно из таких надзорных мероприятия полицейские провели в Должанском районе, в том числе непосредственно на улицах райцентра, поселка городского типа Долгое. Обследование проводилось с целью снижения аварийности, а также выявления и пресечения фактов нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения со стороны владельцев автомобильных дорог и лиц, ответственных за их эксплуатацию.

«Сотрудники Госавтоинспекции проводят регулярные выездные обследования по надзору за содержанием улично-дорожной сети, – подчеркнули в УГИБДД. – Государственный инспектор дорожного надзора Отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Должанскому району старший лейтенант полиции Александр Петров провел инструментальное обследование улично-дорожной сети на автодорогах регионального и межмуниципального значения. По выявленным недостаткам информация направлена в адрес собственников дорог и обслуживающих организаций, объявлены предостережения об устранении нарушений требований действующего законодательства, в частности, положений ГОСТ 50597-2017».

Аналогичное мероприятие провели сотрудники отделения Госавтоинспекции ОМВД по Троснянскому району. Они инструментально обследовали дорогу местного значения «Тросна – Калиновка – Рождественский». Сообщается, что в результате были выявлены недостатки в эксплуатационном состоянии: на проезжей части имеется рыхлый снег, зафиксированы колейность и «зимняя скользкость». По результатам этого инструментального обследования было принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.34 КоАП РФ. А автовладельцев, которые указанной дорогой пользуются, сотрудники Госавтоинспекции призвали быть предельно внимательными при движении.

В Залегощенском районе полицейские также инструментально обследовали не только дороги, но и железнодорожные переезды. В частности, для измерений использовалась универсальная дорожная рейка, полученная полицией в рамках регионального проекта «Безопасные качественные дороги». По результатам этого обследования были выявлены нарушения требований к эксплуатационному состоянию железнодорожных переездов, вынесено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Устранение нарушений находится на контроле Госавтоинспекции, заверили в ведомстве.

ИА “Орелград”