В орловский суд направлено дело о мошенничестве с питанием в вузах

На скамье подсудимых экс-руководитель организации, причинивший миллионный ущерб.

С 2020 по 2022 он обманывал представителей вузов и учреждений города Орла и области, поставляя некачественные продукты. Ущерб, нанесенный преступлением, оценен в 1,2 млн рублей, сообщает СУ СК России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов региональных УМВД и УФСБ. Примечательно, что мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество.

ИА “Орелград”