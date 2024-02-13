Орловские школьники пожаловались на остывшую еду

Специалисты выяснили, почему школьникам не нравится питаться в столовых.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области озвучило промежуточные результаты реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», который входит в состав национального проекта «Демография». В его рамках в минувшем году в регионе был проведен мониторинг фактического питания детей школьного возраста в образовательных учреждениях. Анкетирование охватило 50 руководителей общеобразовательных организаций, 10 школьных операторов питания, а также учеников 2-х, 3-х, 5-х, 6-х и 10-х классов и их родителей. В целом анкеты заполнили 2232 человека.

«По результатам проведенного анкетирования 36,1 процента опрошенных оценили организацию питания в школах как хорошую (показатель по РФ – 46,1 процента), 61,6 процента – как удовлетворительную (РФ – 49,5 процента) и 2,3 процента – как плохую (РФ – 4,3 процента), – перечислили в Управлении Роспотребнадзора. – В структуре причин, по которым школьникам не нравится обстановка школьной столовой: часто остывшая еда – 47,4 процента, недостаточность времени на прием пищи – 33,1 процента, невкусная еда – 21 процент».

Примечательно, что 41,1 процента респондентов считают, что в 2023 году в орловских школах стали кормить лучше, чем годом ранее. В целом по стране об улучшении качества питания заявили 48,1 процента опрошенных. В то же время 56,4 процента орловцев заявили, что в указанной сфере за год ничего не изменилось (РФ – 47,6 процента), а 2,5 процента и вовсе пожаловались на то, что стало хуже (РФ – 4,3 процента). В Роспотребнадзоре добавили, что показатель удовлетворенности объемами порций, выдаваемых в орловских школах, составляет 80,8 процента, ассортиментом дополнительного питания – 87,4 процента.

«Обращает внимание, что по результатам анкетирования 96,5 процента респондентов знают о принципах здорового питания, в то же время 18,9 процента семей не придерживаются принципов здорового питания, – отметили также в ведомстве. – По результатам анкетирования в Орловской области разработан план мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях региона. В «дорожную карту» внесены мероприятия, направленные на совершенствование материально-технического состояния пищеблоков, улучшение качества и сбалансированности рационов питания, организацию информационно-разъяснительной работы среди участников образовательного процесса, формирование навыков здорового питания».

ИА “Орелград”