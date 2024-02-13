Правила сноса информационных вывесок утвердили в Орле

Демонтаж будут производить для улучшения архитектурного облика города.

Мэр Юрий Парахин издал постановление «Об утверждении порядка проведения работ по демонтажу информационных конструкций на территории городского округа «Город Орел». Документ, как следует из преамбулы, принят в целях упорядочивания размещения информационных конструкций на зданиях и сооружениях и улучшения архитектурного облика города Орла. Поясним, что информационная конструкция отличается от рекламы, а ключевое отличие заключается в характере донесения сведений до потребителя. Например, информационной конструкцией является вывеска магазина с его названием. По ней потребитель может идентифицировать объект, но сама по себе вывеска рекламой не является.

Функции заказчика работ по демонтажу информационных конструкций мэр Парахин возложил на МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Согласно документу, демонтажу подлежат информационные конструкции, требования о приведении которых в соответствие с установленными нормами не исполнены. То есть речь идет о конструкциях, которые установлены с нарушением городских правил благоустройства и владельцам которых власти на это указали.

В случае нарушения отделом административно-технического контроля выдается предписание – собственнику самой информационной конструкции или помещения, здания, строения, сооружения, к которому она присоединена. При выявлении нарушений отдел АТК выносит предписание о приведении конструкции в соответствие с установленными требованиями или ее демонтаже. Владелец предупреждается о том, что если он сам не демонтирует вывеску, то она будет снесена в принудительном порядке за бюджетный счет, однако затем с хозяина взыщут потраченные средства.

Предусмотрен и алгоритм действий на случай, если владельца незаконной конструкции найти не удастся. Предписание выдадут владельцу помещения, в том числе и в случае, если информационная конструкция находится на фасаде многоквартирного дома. Но важно знать: если она присоединена к объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (при отсутствии их согласия на установку и эксплуатацию конструкции), а установить конкретного собственника в МКД невозможно, предписание о демонтаже не выдается. В этом случае демонтаж, хранение и уничтожение информационных конструкций осуществляются за счет бюджета города Орла.

ИА “Орелград”