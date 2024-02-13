Орловских животных и птицу проверили на коронавирус и грипп

Более тысячи испытаний за неделю провели эксперты орловской лаборатории.

Всего за одну февральскую неделю специалисты отдела молекулярных исследований Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели 1067 исследований патологического и биологического материала животных и птицы. Как сообщается на сайте учреждения, исследования проводились на африканскую чуму свиней, коронавирус (РНК вируса SARS-CoV-2 (штамм CoV19), грипп А, болезнь Ньюкасла и сальмонеллез. Только на АЧС было проведено 697 исследований, в рамках которых изучалась продукция свиного происхождения, патологический и биологический материал).

«На коронавирус (SARS-CoV-2 (штамм CoV19) проведено 300 исследований – смывы с поверхностей (тара, упаковка, оборудование), смывы с продукции животного происхождения, – сообщили в лаборатории. – На грипп А проведено 25 исследований (трупы птиц, помет кур), на болезнь Ньюкасла – 15 исследований (трупы птиц), на сальмонеллез – 30 исследований (помет кур). Все образцы имеют отрицательный результат исследования».

Кстати, чуть ранее, в январе, специалистами отдела вирусологии этой же лаборатории было проведено 620 исследований сывороток крови птицы с целью выявления антител к гриппу птиц и болезни Ньюкасла. В частности, 495 проб были исследованы на наличие или отсутствие антител к вирусу гриппа птиц подтипа Н5 и 50 на наличие антител к вирусу болезни Ньюкасла. Положительных проб не было выявлено. Кроме того, была исследована вакцинированная птица, в данном случае были исследованы 20 проб на наличие антител к вышеуказанным вирусам. Результаты показали, что иммунитет у вакцинированной птицы составляет 100 процентов.

ИА “Орелград”