Власти Ливен оценили собственные риски

Чиновники определились с тем, где и как они рискуют нарушить закон.

Глава Ливен Сергей Трубицин издал постановление «О мерах по выявлению и снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства администрацией города Ливны на 2024 год». В частности, градоначальник утвердил карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства. По сути, это перечень тех решений, действий или бездействия чиновников, при которых возможно нарушение антимонопольного законодательства. Отметим, что попутно власти райцентра утвердили список потенциальных причин таких нарушений и план действий по их устранению.

Например, судя по постановлению, в городе существует высокий риск нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Причем высока и вероятность повторного возникновения данного риска. В качестве потенциальных причин здесь указаны: недостаточная проработка технической части документации о закупке; сокращение времени на подготовку и согласование документации о закупке; отсутствие достаточной квалификации у специалистов; высокая нагрузка на специалистов.

Еще один высокий риск связан с необоснованными изменениями условий контрактов в ходе их исполнения. В данном случае местные власти опасаются «неприменения ответственными лицами комплекса мер по профилактике нарушений в сфере закупок». К высокой степени риска отнесено и нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков на торгах или без торгов, а также при предоставлении имущества в аренду и безвозмездное пользование. Причинами таких нарушений могут послужить отсутствие достаточной квалификации у специалистов и ненадлежащее осуществление контроля за процедурой проведения торгов со стороны руководителя.

Сергей Трубицин также утвердил план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства администрацией города Ливны на 2024 год. Отраслевым и функциональным органам и структурным подразделениям мэрии уже поручено «обеспечить реализацию мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства».

ИА “Орелград”