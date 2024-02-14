В Ливнах открыли памятную доску с барельефом Николая Савенкова

Ее закрепили в администрации района, у входа в зал заседаний.

Участники торжественной церемонии почтили память Николая Петровича минутой молчания. Возложили цветы. А также сказали много тёплых слов о Николае Савенкове, как о толковом, деятельном человеке, который ставил перед собой цели и достигал их на благо своей Родины, подчеркивают в администрации Ливенского района.

Земляки гордятся Николаем Савенковым. Он трудился более 60 лет. Глава Ливенского района Анатолий Шолохов отметил, что за время руководства Николая Савенкова Ливенским мехлесхозом, в два раза увеличилась площадь лесов в районе, а предприятие стало лучшим в стране. Николай Савенков прошел путь от рядового работника до председателя райисполкома. Был депутатом районного и областного Советов. Его многочисленные заслуги неоднократно были отмечены государственными, региональными и муниципальными наградами.

Мэр Ливен Сергей Трубицин подчеркнул, что опыт трудовой и общественной деятельности Николай Савенков, не скупясь, передавал коллегам.

Вдова Лидия Савенкова поблагодарила собравшихся за сохранение памяти.

ИА “Орелград”