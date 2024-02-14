На Орловщине 3000 многодетных родителей получили льготы

Налоговые преференции для них превысили четыре миллиона рублей.

В 2023 году Управление ФНС России по Орловской области предоставило налоговые льготы тысячам многодетных семей. По сообщению ведомства, более двух тысяч многодетных родителей, владельцев транспортных средств, получили скидку по транспортному налогу на общую сумму около 3,9 миллиона рублей. Кроме того, преференции по налогу на имущество физических лиц для них составили 536 тысяч рублей, таким правом воспользовались около 1,2 тысячи многодетных родителей. Поясним, что имущественная льгота предоставляется им в отношении одного объекта каждого вида собственности: это может жилой дом, квартира, комната или гараж.

«Региональное управление налоговой службы напоминает, что в ближайшее время начнется массовое исчисление имущественных налогов физических лиц за 2023 год, – говорят в пресс-службе ведомства. – Для корректного исчисления налоговики рекомендуют заблаговременно представить заявление и документы, подтверждающие право на налоговую льготу, если ранее они не представлялись. Проверить право на применение налоговой льготы поможет интернет-сервис ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Также налоговики подсказывают, что заявить о своем праве на налоговую льготу можно в любом налоговом органе, через МФЦ, с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по телекоммуникационным каналам связи или по обычной почте. Тем временем, в Управлении ФНС России по Орловской области спрогнозировали итоги первого квартала 2024 года. Как пояснили в пресс-службе ведомства, вопрос обсуждался на рабочем совещании под председательством руководителя региональной налоговой службы Ирины Емельяновой.

«На совещании было отмечено, что правила списания НДФЛ с единого налогового счета, новые сроки подачи уведомлений и уплаты налога положительно сказываются на наполняемости местных бюджетов, – сообщили в УФНС. – НДФЛ – единственный налог, имеющий 13 отчетных периодов. С текущего года уведомление по НДФЛ необходимо подавать дважды в месяц: за период с 1 по 22 число месяца – не позднее 25 числа; за период с 23 по последнее число месяца – не позднее 3 числа следующего месяца. Исключение составляет только период с 23 по 31 декабря, в этом случае подать уведомление и уплатить налог необходимо не позднее последнего рабочего дня текущего года».

Ирина Емельянова призвала продолжить адресную работу с каждым налогоплательщиком по вопросу своевременного предоставления уведомления об исчисленных суммах, а также правильности его заполнения, поскольку от этого зависит наполняемость бюджетов всех уровней. Что касается самого прогноза, то по итогам первого квартала налоговики региона ожидают положительной динамики роста поступлений.

ИА “Орелград”