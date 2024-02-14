В Орле на троллейбусный маршрут №6 временно выпустили ЛиАЗы

14.2.2024 | 20:36 ЖКХ, Новости

Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: ИА «Орелград»

Троллейбусы сошли с маршрута из-за обледенения контактной сети. Пассажирам придется пользоваться автобусами, пока электротранспорт не вернется.

На маршруте №6 «Автовокзал — ул. Горького» работают два ЛиАЗа.

Пути следования троллейбусов №1, 4 и 5 дублируется частично или на всем протяжении автобусами.

Отметим, ледяной дождь приносит неприятности Орловской области с 12 февраля. Коркой покрыло не только дороги и тротуары, но и коммунальные и транспортные сети.

ИА “Орелград”


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