В Орле на троллейбусный маршрут №6 временно выпустили ЛиАЗы

Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Троллейбусы сошли с маршрута из-за обледенения контактной сети. Пассажирам придется пользоваться автобусами, пока электротранспорт не вернется.

На маршруте №6 «Автовокзал — ул. Горького» работают два ЛиАЗа.

Пути следования троллейбусов №1, 4 и 5 дублируется частично или на всем протяжении автобусами.

Отметим, ледяной дождь приносит неприятности Орловской области с 12 февраля. Коркой покрыло не только дороги и тротуары, но и коммунальные и транспортные сети.

ИА “Орелград”