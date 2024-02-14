В Орловской области ожидается усиление гололеда

Это явление уже становится опасным, подчеркнули в местном гидрометцентре.

Орловцы в комментариях к публикации задали резонный вопрос: а как назвать то, что происходит на улице с 12 февраля.

«Пока опасным не является, ожидается именно опасное явление. Оно по своим параметрам и интенсивности сильнее», – подчеркнул глава Орловского гидрометцентра Валерий Селихов.

С предупреждением выступило и региональное ГУ МЧС. Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий. Возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев, увеличение количества ДТП, травмирование людей, провалы под лёд.

Орловцев призывают одеваться по погоде и отказаться от обуви на каблуках. Следует соблюдать осторожность при передвижении. В МЧС советуют обходить стороной места с наклонной поверхностью.

ИА “Орелград”