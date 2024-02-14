В Орловской области ожидается усиление гололеда

14.2.2024 | 21:17 Важное, Новости

Это явление уже становится опасным, подчеркнули в местном гидрометцентре.

ИА “Орелград”

Орловцы в комментариях к публикации задали резонный вопрос: а как назвать то, что происходит на улице с 12 февраля.

«Пока опасным не является, ожидается именно опасное явление. Оно по своим параметрам и интенсивности сильнее», – подчеркнул глава Орловского гидрометцентра Валерий Селихов.

С предупреждением выступило и региональное ГУ МЧС. Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий. Возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев, увеличение количества ДТП, травмирование людей, провалы под лёд.

Орловцев призывают одеваться по погоде и отказаться от обуви на каблуках. Следует соблюдать осторожность при передвижении. В МЧС советуют обходить стороной места с наклонной поверхностью.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования