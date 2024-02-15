Администрация орловского губернатора займется «чужими» закупками

Под контроль поставлены закупки нескольких департаментов.

Соответствующее постановление приняло правительство Орловской области. Документ возлагает на администрацию губернатора полномочия по определению поставщиков, подрядчиков и исполнителей по закупкам департамента информационно-аналитической работы, департамента молодежной политики и реализации патриотических проектов, а также департамента внутренней политики и развития местного самоуправления.

Речь идет о проведении конкурсов и аукционов с начальной максимальной ценой контракта до 1 миллиона рублей включительно, а также запросов котировок в электронной форме, за исключением проведения совместных конкурсов и совместных аукционов, для перечисленных выше ведомств. Отметим, что департаменты наделены правом самостоятельно формировать планы-графики закупок, описывать объекты закупки, выбирать способ определения поставщика и условия гражданско-правового договора, предметом которого может быть поставка товара, выполнение работы или оказание услуги.

Также департаменты обосновывают начальную максимальную цену контракта, устанавливают требования к участникам закупки, принимают решение о предоставлении преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, представителям малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям. Они же устанавливают размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, требования к обеспечению исполнения контракта, осуществляют закупки у единственного поставщика.

Администрация губернатора в свою очередь создает комиссию по осуществлению закупок, запрашивает у департаментов документы, необходимые для определения поставщиков, размещает данные в единой информационной системе в сфере закупок и «осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, не отнесенные к полномочиям государственного заказчика».

ИА “Орелград”