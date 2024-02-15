Энергетики ликвидируют последствия ледяного дождя

15.2.2024 | 7:57 ЖКХ, Новости

Проблемы в шести муниципалитетах Орловской области.

Фото: Филиал ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго»

Специалисты восстанавливают электроснабжение небольшой части потребителей региона, нарушенное из-за ледяного дождя, сообщил департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения вечером 14 февраля. 35 бригад задействованы в Орловском муниципальном округе, Болховском, Мценском, Верховском, Новодеревеньковском, Кромской районах.

В резерве есть источники электроснабжения, которые могут быть задействованы для обеспечения социальных объектов.

Сообщить о проблемах в сети можно по телефону 8-800-220-0-220.

Отметим, 15 февраля в регионе прогнозируется опасное усиление гололеда.

ИА “Орелград”


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