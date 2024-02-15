Энергетики ликвидируют последствия ледяного дождя

Проблемы в шести муниципалитетах Орловской области.
Специалисты восстанавливают электроснабжение небольшой части потребителей региона, нарушенное из-за ледяного дождя, сообщил департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения вечером 14 февраля. 35 бригад задействованы в Орловском муниципальном округе, Болховском, Мценском, Верховском, Новодеревеньковском, Кромской районах.
В резерве есть источники электроснабжения, которые могут быть задействованы для обеспечения социальных объектов.
Сообщить о проблемах в сети можно по телефону 8-800-220-0-220.
Отметим, 15 февраля в регионе прогнозируется опасное усиление гололеда.
ИА “Орелград”