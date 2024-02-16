Орловцев пригласили на лекции по гражданской обороне

Первое занятие пройдет в Бунинке 20 февраля.

«Слушателям напомнят о порядке действий в случае ракетной опасности, воздушной тревоги, а также при укрытии в средствах коллекторной защиты», – отметили в администрации Орла.

Основными темами лекции станут использование заглубленных помещений для укрытия, действия при сигнале «Внимание всем!», передача данных о беспилотниках, культура безопасной жизнедеятельности.

Адрес: ул. Максима Горького, 43. Начало мероприятия в 15:00. Вход свободный.

Отметим, в плане лекции учтены вопросы, которые волнуют жителей региона. Их регулярно задают орловцы в госпабликах в соцсетях и в комментариях к публикациям губернатора.

ИА “Орелград”