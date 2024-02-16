Прокуратура следит за возвращением электричества орловцам

Проверяется соблюдение нормативного срока восстановления электроснабжения населения.

В адрес ресурсоснабжающих организаций и органов власти внесено 9 представлений, информирует пресс-служба прокуратуры Орловской области.

«В настоящее время органами прокуратуры осуществляется надзорное сопровождение за ходом аварийно-восстановительных работ и соблюдением нормативных сроков восстановления электроэнергии», – подчеркнули в ведомстве.

Накануне губернатор Андрей Клычков сообщал, что изначально ледяной дождь повредил сети, питающие более 500 населенных пунктов. К 18 часам 15 февраля без света оставались 385 сел и деревень. Губернатор заверил, что ликвидировать последствия непогоды будут круглосуточно. Котельные в Урицком районе и Орловском муниципальном округе запитали от генераторов.

ИА “Орелград”