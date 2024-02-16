В Орле пройдут «Игры разума»

Интеллектуальный чемпионат на Кубок ректора устроят для студентов ОГИК.

Орловский государственный институт культуры объявил о запуске нового проекта: в вузе в марте стартует Чемпионат «Игры разума» на Кубок ректора. Как следует из анонса, первая игра «Игры разума: ЖЗЛ» пройдет уже 12 марта 2024 года в 14.00 в Центре креативных индустрий. Участникам обещаны увлекательные задания, невероятные испытания, неожиданные повороты и возможность продемонстрировать свои знания и умения. Прием заявок от команд продлится до 5 марта. Правда, стоит отметить, что чемпионат пока имеет внутривузовский формат.

Проводится он в рамках «научно-исследовательской и творческой деятельности, осуществляющейся на факультете социально-культурной деятельности». Организатором является кафедра социально-культурной деятельности и педагогики. Согласно положению чемпионат проводится в течение календарного 2024 года и состоит из четырех интеллектуально-познавательных игр. Проводиться они будут один раз в сезон, то есть, запланированы весенняя, летняя, осенняя и зимняя игра. Участие в чемпионате бесплатное.

Основная цель: стимулировать творческое мышление, развивать интеллектуальные способности и формировать командный дух среди студентов, предоставить им возможности развивать свои интеллектуальные способности через решение разнообразных задач, вопросов и головоломок. Кроме того, в вузе поставили задачу обогатить образовательный процесс через интересные, интеллектуальные игры, что должно поспособствовать активному и увлекательному усвоению знаний. Отдельно стоит задача популяризации и дальнейшего развития интеллектуальных игр.

В каждой игре будут принимать участие команды, состоящие из шести основных игроков и одного запасного. Каждая из них должна быть сформирована из студентов одного факультета, но допускается и участие одного студента другого факультета. Менять название команды в течение сезона запрещено. Напомним, что весенняя игра пройдет уже в марте, далее: летняя игра – июнь, осенняя игра – октябрь, зимняя игра (заключительная) – декабрь 2024 года. Местом проведения всех игр выбран Центр креативных индустрий ОГИК.

Каждая игра будет включать в себя 12 вопросов по заранее определенной теме, в том числе различные задания на проверку эрудиции, логического мышления, креативности и творческого подхода к решению задач. По условиям, участники играют по правилам одновременной игры для всех команд на одних и тех же вопросах. Первая игра сезона начнется с презентации команд, которая может быть сделана в виде видеопрезентации или небольшого творческого номера.

ИА “Орелград”