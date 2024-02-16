В Орловской области на поиск работников будет уходить всего одна неделя

Департамент соцзащиты решил обновить собственный типовой регламент.



Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области решил актуализировать типовой административный регламент предоставления казенными учреждениями государственной услуги содействия работодателям в подборе необходимых работников. Как следует из пояснительной записки ведомства, проект поправок был подготовлен в связи с принятием приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении стандарта деятельности по осуществлению полномочия в сфере занятости населения по оказанию государственной услуги содействия работодателям в подборе необходимых работников».

Словом, региональный регламент приводится в соответствие с действующим законодательством и правилами юридической техники. Указанная выше государственная услуга предоставляется работодателям или их уполномоченным представителям, обратившимся в центр занятости населения с заявлением. Это могут быть юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, нуждающиеся в быстром и качественном подборе работников.

Как следует из актуализированной версии регламента, максимально допустимый срок предоставления государственной услуги работодателю не должен превышать 7 рабочих дней с момента принятия заявления с использованием портала «Работа в России». В случае реализации центром занятости населения сервиса «Массовый отбор кандидатов на работу» максимально допустимый срок не должен превышать 11 рабочих дней. Он может быть увеличен на 3 рабочих дня в случае приостановке оказания услуги. Кстати, в общий срок включен и срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов.

Работодатель имеет право представить заявление не только в электронной форме с использованием портала «Работа в России», но и обратиться в центр занятости населения «путем личного посещения по собственной инициативе». Типовой регламент гарантирует ему необходимое консультационное содействие. Заявление подается работодателем на основании информации о вакансии, опубликованной на портале «Работа в России». Центрам занятости населения запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами.

Предоставление государственной услуги может быть прекращено, если работодатель сам найдет себе работника на вакантную должность, отзовет свое заявление или по иным причинам откажется от посредничества центра занятости населения. Если работодатель более одного месяца не будет выходить на связь с центром занятости, предоставление госуслуги тоже будет прекращено.

Тем временем пресс-служба губернатора сообщила, что в Орловской области зафиксирован рекордно низкий показатель безработицы на рынке труда. По данным департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, на 1 января 2024 года численность зарегистрированных безработных составила 1,3 тысячи человек, что является историческим минимумом для региона. Для сравнения: 1 января 2023 на учете состояло 2 тысячи безработных. Уровень фиксированной безработицы на региональном рынке труда также показывает «беспрецедентно низкие значения» – по состоянию на 1 января 2024 года он составлял всего 0,4 процента, что ниже среднего по РФ, составившего 0,6 процента.

ИА “Орелград”